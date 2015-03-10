美国女游客罗马竞技场刻字并自拍留念--媒体

意大利媒体周一称，罗马警方传讯了两位来自美国加州的女游客，因她们将姓名首字母刻入罗马古竞技场的墙壁，毁坏文物，然后还自拍留念。安莎社援引警方的话称，这两名女子对警官们表示，对自己的所作所为表示歉意，“并说她们并不知道这事情如此严重。”路透