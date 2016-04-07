美国ITC启动铝贸易调查 分析师称旨在遏制中国出口

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月6日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称，已启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查，分析师称此举旨在阻止中国源源不断地输出铝。
在Century Aluminum Co (CENX.O)持续不断抗争后，美国监管机构首次正式调查低成本进口对国内冶炼商的影响。嘉能可持有Century Aluminum多数股权。
ITC称，将“报告未锻造铝及半成品铝生产和出口国的竞争因素，其中包括美国”。
报告并不专门针对中国。中国是全球最大的铝生产和消费国，其产量远胜于消费量，主要因本地政府对该主要用工行业给予补贴。
美国生产企业连同俄罗斯铝业联合公司均指控，中国生产企业输出所谓的“虚假”半成品来规避15%的原铝出口税，给海外竞争对手造成了压力。
就在几天前，美国铝业(AA.N)在美国境内仅剩的几家炼厂中又有一家停产。这座26.9万吨规模的Warrick Operations炼厂座落在印第安纳州埃文斯维尔，已于3月底停产。
“推动中国出口的主要因素是国内供应过剩。这在短期内不大可能改变，因为产量仍远远超过需求，”北京的咨询公司AZ China主管Paul Adkins说。
AZ China预计今年中国产量料增长200万吨。根据政府统计，去年中国生产了3,140万吨，半成品出口达到创纪录的420万吨。
USITC预计将在2017年6月24日之前提交报告。
“委员会将审查这些国家的行业特点、近期的贸易趋势和进展、竞争实力和弱点、促使未加工产品产能增加的因素，以及影响铝生产和出口的政府政策。”
中国经济放缓令国内金属需求下降，迫使生产商转向海外市场。中国已被指责向海外低价出售钢铁产品，冲击到欧洲和印度等地的钢铁厂商。(完)
(编译 孙国玉/郑茵 审校 龚芳/高琦)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。