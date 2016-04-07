美国ITC启动铝贸易调查 分析师称旨在遏制中国出口

路透4月6日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称，已启动对美国铝行业及全球铝贸易的调查，分析师称此举旨在阻止中国源源不断地输出铝。

在Century Aluminum Co (CENX.O)持续不断抗争后，美国监管机构首次正式调查低成本进口对国内冶炼商的影响。嘉能可持有Century Aluminum多数股权。

ITC称，将“报告未锻造铝及半成品铝生产和出口国的竞争因素，其中包括美国”。

报告并不专门针对中国。中国是全球最大的铝生产和消费国，其产量远胜于消费量，主要因本地政府对该主要用工行业给予补贴。

美国生产企业连同俄罗斯铝业联合公司均指控，中国生产企业输出所谓的“虚假”半成品来规避15%的原铝出口税，给海外竞争对手造成了压力。

就在几天前，美国铝业(AA.N)在美国境内仅剩的几家炼厂中又有一家停产。这座26.9万吨规模的Warrick Operations炼厂座落在印第安纳州埃文斯维尔，已于3月底停产。

“推动中国出口的主要因素是国内供应过剩。这在短期内不大可能改变，因为产量仍远远超过需求，”北京的咨询公司AZ China主管Paul Adkins说。

AZ China预计今年中国产量料增长200万吨。根据政府统计，去年中国生产了3,140万吨，半成品出口达到创纪录的420万吨。

USITC预计将在2017年6月24日之前提交报告。

“委员会将审查这些国家的行业特点、近期的贸易趋势和进展、竞争实力和弱点、促使未加工产品产能增加的因素，以及影响铝生产和出口的政府政策。”

中国经济放缓令国内金属需求下降，迫使生产商转向海外市场。中国已被指责向海外低价出售钢铁产品，冲击到欧洲和印度等地的钢铁厂商。(完)