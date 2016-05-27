美国ITC调查中国数十家钢铁企业是否盗窃商业机密

路透华盛顿5月26日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四表示，已对美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)提出的申诉展开调查，该公司申诉称，中国竞争对手盗窃其商业机密，操纵价格，并篡改对美出口产品的产地。

ITC在声明中称，尚未对该事件的是非曲直作出认定。根据美国主要关税法第337项条款，美国钢铁公司寻求停止从中国最大钢铁生产企业和贸易公司的几乎所有进口活动。

该委员会把中国40家钢铁生产企业和销售子公司列为调查对象，其中包括宝钢(600019.SS)、河北钢铁集团公司(000709.SZ)、武钢股份(600005.SS)、鞍钢集团和江苏沙钢集团。

美国商务部为遏制中国钢铁的大量涌入，在周三宣布的调查终裁中决定对来自中国的耐腐蚀扁钢课征最高达450%的反倾销税和反补贴税。

美国钢铁公司在一个月前提起最初申诉，称自己是2011年网络安全事件的受害者。该事件曾导致美国联邦在2014年对五位中国军方人员提起网络窃密指控。

美国钢铁公司称，黑客窃取了新一代轻型高强度钢的生产技术数据，使竞争对手中国宝钢能够更快地复制这项该公司花费10年时间开发的产品。

宝钢回应称，指控毫无依据，完全不符事实，特别是关于宝钢盗用商业秘密的指控，源于美国钢铁公司的无端猜测和主观臆断，更是无稽之谈。

美国钢铁公司董事长Mario Longhi对ITC决定调查该公司指控表示欢迎，该指控还认为，中国生产商将其产品冒用其它国家作为原产国，非法通过第三国转运，以避免被征收反倾销和反补贴税。

美国钢铁企业以前只提出过一次这类知识产权方面的投诉，那是在1978年针对35家日本不锈钢焊管生产商和进口企业。但当时ITC并未禁止从日本进口这类产品，而是要求11家公司停止不公平的定价做法。(完)