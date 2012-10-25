美国ITC法官初裁三星电子侵犯苹果四项专利

路透华盛顿10月24日电---美国国际贸易委员会(ITC)一名法官周三在初步裁决中称,全球最大智能手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)侵犯了苹果有关智能手机和平板电脑制造的专利.

苹果(AAPL.O)在2011年中提交诉状,控告三星电子Captivate、Transform和Fascinate智能手机,以及Galaxy平板电脑侵犯了苹果的专利.

法官Thomas Pender称,三星侵犯了苹果四项专利,但对於诉状中列出的另外两项专利并不构成侵权.苹果最初在诉状中列出了七项专利,但後来删除了一项.

ITC将在2月决定是支持还是驳回上述裁决.

三星被判侵权的专利中,有一项可帮助触屏理解使用者意图,例如向上或向下浏览网页,或者在应用间切换;还有一项专利可令移动设备在显示一个图像时,还可显示叠加在其上的另外一个半透明图像.(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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