索尼指控Arris侵犯专利权 美国ITC立案展开调查

路透华盛顿4月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称已展开一项专利侵权调查行动，以调查Arris International供应给康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)和DirecTV(T.N)使用于Xfinity和Genie客户的机顶盒和其他部件是否侵犯了专利。

ITC声明稿称，此项调查是因应日本索尼(6758.T)以及圣地牙哥Sony Electronics的投诉。

Arris International PLC(ARRS.O)及其子公司被点名为本案对象，索尼指控Arris进口的数位及卫星电视产品侵犯了索尼专利权。(完)