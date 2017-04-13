索尼指控Arris侵犯专利权 美国ITC立案展开调查

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透华盛顿4月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称已展开一项专利侵权调查行动，以调查Arris International供应给康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)和DirecTV(T.N)使用于Xfinity和Genie客户的机顶盒和其他部件是否侵犯了专利。
ITC声明稿称，此项调查是因应日本索尼(6758.T)以及圣地牙哥Sony Electronics的投诉。
Arris International PLC(ARRS.O)及其子公司被点名为本案对象，索尼指控Arris进口的数位及卫星电视产品侵犯了索尼专利权。(完)
(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。