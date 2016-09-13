美国国际贸易委员会确认对七国热轧钢产品课征反倾销税

路透9月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一再度判定美国钢铁业者胜诉，确认近期对进口自澳洲、巴西、英国、日本、荷兰、韩国及土耳其等地的热轧钢板的多数反倾销及反补贴税。

ITC否决了对土耳其进口热轧钢课征的约6%反补贴税，但确认对土耳其制热轧钢课征约6-7%的反倾销税。

此次表决结果对相关进口品的课税期限锁定为五年。此番课税是美国为了对抗钢制品进口大增所采取的连串行动之一。

周一稍早，美国商务部对特定中国制不锈钢板及钢带产品课征约64%至近77%的反倾销及反补贴税。

ITC投票确认，对巴西和韩国多数钢铁生产商最终的反补贴税税率为3.9%至11.3%，但韩国头号钢铁生产商浦项钢铁(005490.KS)和大宇国际面临大约57%的反补贴税。

巴西Usiminas(USIM5.SA)面临的反倾销税率最高，为34.3%，其他所有巴西生产商则面临33.1%的反倾销税和略高于11%的反补贴税。

在另外一起涉及美国冷轧钢进口的关税纠纷中，巴西政府曾威胁称要诉诸世界贸易组织(WTO)。

塔塔钢铁英国(TISC.NS)将支付大约33%的反倾销税，塔塔钢铁荷兰公司面临的最终反倾销税为3.73%。

热轧钢用于汽车部件、建筑、管道和重型机械。去年来自上述七国的热轧钢进口额增长逾一倍至接近20亿美元，其中从韩国的进口额约为6.5亿美元，所占比例最大。(完)