美国ITC将继续对12国碳钢及合金钢定尺板进行反倾销调查

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿5月20日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五表决通过，将继续调查来自12个国家的碳钢与合金钢定尺板(CTL)，其中包括中国及韩国。
ITC表示，将继续进行上个月展开的对12个国家反倾销调查。ITC并称，将继续推动对中国及韩国定尺板进口的反补贴调查，但结束对自巴西进口的定尺板的反补贴调查。
美国商务部上个月表示，是依据美国ArcelorMittal USA(ISPA.AS)等三家钢铁企业提出的要求展开调查。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。