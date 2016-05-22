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国际财经 | 2016年 5月 23日 星期一 07:17 BJT

美国ITC将继续对12国碳钢及合金钢定尺板进行反倾销调查

路透华盛顿5月20日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五表决通过，将继续调查来自12个国家的碳钢与合金钢定尺板(CTL)，其中包括中国及韩国。

ITC表示，将继续进行上个月展开的对12个国家反倾销调查。ITC并称，将继续推动对中国及韩国定尺板进口的反补贴调查，但结束对自巴西进口的定尺板的反补贴调查。

美国商务部上个月表示，是依据美国ArcelorMittal USA(ISPA.AS)等三家钢铁企业提出的要求展开调查。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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