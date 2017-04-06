Krispy Kreme东家JAB将收购美国连锁面包店Panera Bread

路透4月5日 - JAB Holdings周三宣布，将以72亿美元收购连锁面包店Panera Bread Co (PNRA.O)，创下有史以来美国最大餐饮收购交易。JAB旗下已拥有Caribou Coffee及Krispy Kreme Doughnuts品牌，此举将扩张其咖啡与早餐事业帝国。

JAB为德国富豪家族Reimann旗下的投资事业，最近几年藉由一连串收购，已建立起咖啡及餐饮连锁店帝国。

Panera在美国拥有约2,000家面包咖啡厅，标榜新鲜烘焙，吸引注重健康的消费客群。

Panera股价跳涨14.2%，至纪录高位312.98美元。JAB开出以每股315美元现金收购，相较于媒体传出可能收购前的最后一个交易日，也就是3月31日Panera的收盘价，溢价幅度达20.3%。

“我们认为这项收购对JAB具有战略上的强烈理由...我们认为收购价足以阻退出面竞争的财务投资对手，”Wedbush证券分析师Nick Setyan在报告中称。

据数据分析机构S&P Global Market Intelligence，此次对Panera的收购将是北美地区第二大规模的餐馆交易，仅次于汉堡王(Burger King)以115.3亿美元收购加拿大咖啡连锁店Tim Hortons的交易。

BTIG分析师Peter Saleh告诉路透，该交易将给Panera带来灵活性，可“更多投资技术，有可能会投资加快出货，并在食品花样方面加大投入。”

按量计算，JAB是2015年全球最大的咖啡专营公司。该公司在当年通过将旗下业务D.E. Master Blenders 1753与亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)的咖啡业务整合，创建了合资企业Jacobs Douwe Egberts。

两家公司在联合声明中称，JAB还将承担Panera大约3.4亿美元净债务，合计交易价值在75亿美元。他们预计交易将在第三季完成。(完)