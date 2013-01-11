奥巴马新财长人选精于预算 但金融和监管经验不足

资料图片：2012年11月，白宫幕僚长杰克·卢在白宫与国会领袖开会商讨经济问题。 REUTERS/Larry Downing

* 杰克·卢的金融经验有限,但善于学习

* 有人担心他不会是一个严厉的监管者

* 他在华盛顿的圈子之外名气相对较小

* 国际金融官员对其也知之甚少

撰稿/Rachelle Younglai/Sarah N. Lynch

路透华盛顿1月10日 - 美国总统奥巴马周四打破常规,提名一位预算方面的专家担任美国财政部长.但由于被提名人在国际和金融方面的经验不足,可能留下过渡期不太顺利的隐患.

奥巴马提名白宫幕僚长杰克·卢执掌财政部,而此时白宫即将与国会展开另一轮艰苦谈判,以使美国走上一条稳健的财政道路.

提名曾做过两任白宫预算主管的杰克·卢担任财长,可见奥巴马对当前预算斗争的重视.

如果参议院如外界普遍预期,通过杰克·卢的提名,那么他最紧迫的任务就是确保国会及时提高债务上限,以避免美国债务违约并引发评级下调.

奥巴马选择了这位来自华府内部的人士担任财长,可能使财政部在金融市场、监管和国际经济等关键领域的工作存在不足之处.

现任财长盖特纳曾担任纽约联邦储备银行总裁,该职位的部分工作就是与华尔街沟通,以及监管大银行.此外,盖特纳还在克林顿政府的财政部和国际货币基金组织(IMF)担任过重要职务.

在盖特纳之前的上任财长,是前高盛执行长保尔森(Hank Paulson),他也是深谙华尔街之道,在克林顿主政时他也是盖特纳的老板.

"大家公认杰克·卢够资格担任美国财长,"左倾团体Better Markets的执行长Dennis Kelleher表示.该团体支持强化金融监管.

"要担心的是他是否会完全致力于快速全面贯彻金融改革,并重新规范华尔街."

**华尔街经历短暂**

银行家和其他金融服务企业高层主管私下都表达了对杰克·卢欠缺金融市场经验的担忧,即使他曾经在华尔街工作过两年.前联邦存款保险公司(FDIC)董事长贝尔(Sheila Bair)周三对CNBC电视台表示,"如果是视角再宽一点的人选会更好."

众所周知杰克·卢有管理长才,他先是出任美国国务院副国务卿,之后又升任预算办公室主任,而在出任这些职务前接受参议院审查时,他也承认自己的金融经历不足.

在参议院预算委员会于2010年9月举行的听证会上,参议员Bernie Sanders要求他对放松监管是否是2007-09年金融危机的主要原因发表看法.

"我并不认为自己是某些金融领域的专家,"杰克·卢回应道,"我拥有金融业管理方面的经验,但作为投资顾问并无经验."

"我个人并不清楚放松监管在推动金融危机上发挥了多大作用,但你知道,我并不认为放松管制是导致金融危机的直接原因,"他补充道.

以上言论让支持收紧监管的独立议员Sanders感到不悦.他当时投票反对提名杰克·卢担任预算主管,并在周四表示将继续反对他的任命案.

虽然杰克·卢的提名料将获得确认,但他可能会面临强烈的反对声,这些声音来自于Sanders等支持监管的左倾议员,以及在过去预算谈判中与他起冲突的共和党人.

在华尔街供职期间,杰克·卢曾先后担任过花旗集团全球财富管理部门首席运营官和Citi Alternative Investments首席运营官(营运长,COO)之职.首席运营官基本上是一个管理职位,无需像投资者组合经理那样做出投资决定.

"我发现他所负责的事务在他接任之后运作得更好了,"将杰克·卢纳入麾下的时任花旗集团财富管理部门主管Todd Thomson称,"在跨组织工作及使人们通力合作解决问题方面,他都非常擅长".

杰克·卢加入花旗,是受到了时任花旗集团执委会主席的前美国财长鲁宾的推荐,两人在共同为克林顿政府效力时相识.

**谁是杰克·卢?**

在华府政治圈之外,少有人知道杰克·卢是谁.路透请亚欧多位财经官员给予其评价时,大多数人对他都很陌生.

"圈内人应该会知道谁当过行政管理和预算办公室(OMB)主任.但我对他完全陌生,"20国集团(G20)一位官员说.

身为财政部长,杰克·卢不仅需代表美国站上全球舞台,还需面对诸如中国崛起的经济力量、欧债危机等微妙的国际经济问题.

一位参与处理欧债危机的欧元区官员说,他对欧巴马的人选乐观其成.

"杰克·卢是经验丰富的财政政策专家,这释出了美国将会严肃看待赤字及财政政策的讯号,"这位官员说.

如果杰克·卢的提名获得确认,他也将成为掌管金融稳定监管委员会(FSOC)的主席.FSOC是相当新的机构,是由美国银行业及市场最高监管者所组成的小组.

在FSOC中,即使所有委员会成员均持反对意见,主席也有权否决FSOC的动议.

**快速学习者**

现年57岁的杰克·卢被认为是一位善于快速学习的人.

早在上世纪八十年代他担任众议院议长Tip O'Neill的政策顾问时,就被视作一颗冉冉升起的政治新星.

美国证券交易委员会(SEC)前主席Arthur Levitt称,杰克·卢能够处理任何问题,缺乏监管经验不会成为一个问题.

Levitt表示,在他推动降低审计利益冲突的法规实,共和党曾威胁削减SEC的预算,当时杰克·卢是SEC的坚定支持者.

"从投资者角度而言,就我能想到的人选中,杰克·卢可能是最佳人选了,"他称.

美国最大商业游说机构美国商会,以及其他有影响力的贸易和游说团体也表示,杰克·卢具备担任财长的能力.

杰克·卢的任命给奥巴马政府带来压力,须找到具备商业和金融经验的副财长,以配合深谙国会和预算问题的杰克·卢.目前副财长沃林料将在确保顺利交接后离开.

"杰克·卢的身边有了解市场的人是很重要的,"美国商会副总裁Tom Quaadman程."因此我认为从一定程度上说,他选择谁当副财长更为动见观瞻."(完)

(编译 李春喜/戴素萍/许娜/李婷仪/石冠兰;审校 程琳/张明钧)

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