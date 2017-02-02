焦点：美国1月汽车销量下滑 丰田销量下跌11%

路透底特律2月1日 - 美国1月轿车和轻型卡车销量下滑1.8%，因汽车厂商收缩对租赁公司、政府和企业的批发销售，侧重于利润更高的面向个人消费者的零售销售。

批发销售，特别是针对租赁公司的销售以轿车为主，而消费者更青睐运动型车(运动休旅车，SUV)和卡车。

日产汽车(7201.T)美国销售主管Judy Wheeler表示，“今年将是卡车和跨界车(SUV)的天下。”日产的Rogue SUV仍是公司销量最好的车型，1月销量飙升45.5%。

Autodata数据显示，1月SUV和卡车占美国汽车销量的62.6%，高于上年同期的58.2%。

据Autodata，1月销售减少1.8%至114万辆，经季节调整后折合年率为1,761万辆，低于上年同期的1,790万辆。年化数据大致上符合汤森路透对40名分析师调查预测的1,755万辆。

行业高管乐观认为2017年销售能再创纪录，预计特朗普政府出台有利于增长的经济和监管政策会带来提振。很多预测人士此前预计今年美国汽车销量会下滑。

即便1月美国消费者信心下降，但家庭对就业市场仍然感到乐观，暗示今年经济将保持增长。

通用汽车(GM.N)1月销量同比下降3.8%，福特汽车(F.N)称整体销量减少0.6%。

福特高利润F系列皮卡销售跳增12.5%，但轿车销售锐降17.5%。

本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)的1月销售均增长6%，丰田汽车(7203.T)销售则意外下降11%。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)表示，1月销售下滑11%，因批发销售交付量下降。其Jeep品牌运动型车的销售亦降7%。

最新销售数据凸显出消费者需求加速转向SUV。三款日系紧凑型多功能车--本田CR-V、日产Rogue和丰田RAV 4的销量均轻松超过去年最畅销的丰田凯美瑞(Camry)。

汽车厂商在削减轿车产量的同时，却一直努力提高SUV的产能。

一些分析师警告不要过度解读1月销售数据。他们认为，12月意外良好的表现拖累了1月销售。1月通常是一年中销量最差的月份。

而美国消费者信心则在12月触及15年高位。(完)