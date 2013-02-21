美国1月PPI上升 住房市场数据亦显示复苏势头持续

* 1月PPI较前月上涨0.2%

* 1月PPI涨幅中,有超过四分之三源自食品价格上涨

* 核心PPI较前月亦增长0.2%,年增率放缓

* 1月房屋开工下降8.5%,建筑许可增长1.8%

路透华盛顿2月20日 - 美国1月房屋开工下跌,但建筑许可年率创下四年半高位,表明住房市场仍在复苏.

周三发布的另一份报告显示,1月趸售(批发)物价实现四个月来首次上扬.不过升幅低于预期,因此美国联邦储备委员会(美联储)仍有空间继续购债以刺激经济.

美国商务部公布,1月房屋开工下降8.5%至年率89.0万户,受累于多户房屋开工年率大幅下跌.

美国1月独户家庭房屋开工年率触及2008年7月以来最高水平;建筑许可年率则创2008年6月以来高位.

房屋开工率下降集中在东北和中西部,而且12月大幅上升,说明冬季因素可能是下降的原因.

"基本面没变,驱动因素看来不错,"IHS Global Insight分析师Patrick Newport称."我们预计今年有更多建设.唯一的问题是多户住宅还是独户房屋."

楼市已经从经济拖累,变成重要支撑,不过抵押贷款利率近几周攀高,令贷款需求降温.

豪宅开发商Toll Brothers(TOL.N)周三公布的季度财报令人失望,部分因售价下降,不过其他住宅开发商都从市场复苏中获益.

劳工部公布的另一报告显示,生产者物价上月上升0.2%,因食品成本上升,抵消了汽油价格下降.12月批发物价下滑0.3%,分析师预计1月上升0.4%.

上月批发价格上涨,逾75%来自食品价格.

图表 - 房屋开工率(link.reuters.com/gyh24t)

图表 - 生产者物价(link.reuters.com/hak93t)

**通胀压力温和**

除食品价格大涨外,这份PPI报告显示通胀压力基本温和.

1月PPI较上年同期上涨1.4%,周四的数据料显示消费者物价指数(CPI)升幅低于美联储2%的目标.

"通胀压力仍很好地得到控制,"芝加哥Mesirow Financial首席分析师DianeSwonk称,"美联储宁愿看到经济形势走强背景下通胀小幅上升而非保持温和,因为复苏依然乏力."

为了拉低借贷成本并刺激经济更强劲增长,美联储去年启动无限量债券购买计划,并表示将维持该计划直至看到就业市场前景明显改善.

但美联储1月29-30日会议记录显示,多名联储委员认为美联储可能不得不在看到就业增长加速前就放缓或停止购买资产,因对该计划的代价存在担忧.

会议记录公布后,美国股市下跌;标准普尔500指数.SPX录得去年11月中旬以来最大单日百分比跌幅.

美元指数.DXY上扬,而美国公债价格收高.

1月扣除食品及能源的核心PPI较前月上涨0.2%,12月时为上升0.1%.核心PPI年增率为1.8%,是2011年2月以来最小涨幅.

新鲜蔬菜与脱水蔬菜价格大幅上涨,推高1月食品价格.上月汽油价格则意外连续第二个月下滑,尽管今年加油站的油价几乎每周都在上涨.

药品成本跳涨提升核心PPI,而乘用车和轻型卡车的价格下降.(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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