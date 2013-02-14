美国1月零售销售增长放缓 加税效应显现

* 美国1月零售销售微增0.1%

* 核心零售销售亦微增0.1%

* 报告显示消费者支出增长放缓

路透华盛顿2月13日 - 美国1月零售销售仅略有增长,因加税与汽油价格上涨抑制支出.这可能导致第一季经济仅会温和成长.

商务部周三公布,1月零售销售上升0.1%.去年12月为增长0.5%.

1月零售销售仅微幅增长,表明2%工资税减免政策于1月1日到期以及富人开始加税正在损及经济.

但分析师指出,由于房屋价格上涨、就业温和增长以及股市上扬,消费者支出不太可能大幅下滑.由于企业业绩强于预期等因素的提振,最近几个月股市大涨.

标准普尔500指数.SPX年内迄今上涨了6.4%.

"我们开始看到加税的影响,但房屋价格上升带来正面的财富效应,而且股市也带来提振,"Comerica的首席分析师Robert Dye表示,"我的预期是,消费者能够继续增加支出,但只会温和增加."

扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售微增0.1%.核心零售销售与国内生产总值(GDP)消费者支出分项指数的关系最为密切.

标准普尔500指数周三盘中一度触及五年高位,之后回落几收平盘.美国公债价格下跌,美元指数.DXY则持平.

占美国经济活动约70%的消费者支出,第四季增加2.2%.这协助缓解了库存积累速度放缓及国防支出大幅减少对经济所造成的冲击.

政府上个月表示,去年第四季国内生产总值(GDP)下滑0.1%.

然零售销售报告显示,11月和12月的核心零售销售略优于先前所公布的水平.此外,汽车经销商之外的企业,12月所增加的库存略高于原先的估计.

这再加上12月的贸易逆差缩小,该数据暗示政府在本月稍后公布GDP修正值时,将会调高第四季GDP增长数据.分析师表示,即便如此,第四季经济成长幅度可能不到1%.

**支出增长势头放缓**

随着家庭为收入减少和汽油价格上涨进行调整,消费支出增长步伐料将较第四季有所放慢.美国汽油零售价格今年以来每加仑已经上涨30美分.

目前对第一季消费者支出的增幅预期介于0.7-1.8%之间.

虽然消费者可支配收入减少,但仍在支出.这令部分分析师感到振奋,不过他们警告称,未来数月的销售情况可能依然疲弱.

"就税率上调带来的影响而言,我们仍远未完全摆脱困境."摩根大通分析师Michael Feroli表示,"过去的经验表明,消费支出可能最多要花半年时间,才能完全适应新的税率环境."

路透调查结果显示,消费支出放慢料将把本季GDP环比年增率限制在1.8%.分析师对今年全年的GDP增幅预估仅为2.3%.

劳工部发布的另一份报告显示,油价攀升帮助推动1月进口物价上涨0.6%.进口物价在12月下降0.5%.(完)

(编译/审校 张涛/戴素萍/徐文焰/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。