美国1月服务业增长与聘雇活动加速 预示非农就业增幅反弹

图为美国费城召开的一次招聘会，一名求职者在填写申请表。 REUTERS/Mark Makela

* 美国1月服务业活动反弹

* 服务业聘雇活动为三年来最强

* 由于受天气因素影响，ADP民间就业岗位增幅为8月以来最低

路透2月5日 - 美国1月服务业增长加速，且民间聘雇活动保持稳健，暗示在过去几周席卷美国的酷寒天气对经济影响有限。

最近出炉的耐用品订单、制造业活动和1月汽车销售报告弱于预期，部分归因于影响美国大部分地区的暴雪和冰冻天气；由此引发的担忧情绪也因周三发布的数据而有所缓解。

民间就业服务机构ADP发布数据称，美国1月民间就业岗位增加17.5万个，为8月以来最小增幅，部分是受到天气因素影响。12月就业岗位增幅从初值23.8万下修至22.7万。Moody's Analytics也参与了该报告的编写。

就业增长的整体情况并未大幅偏离ADP报告的近期趋势，加之美国供应管理协会(ISM)调查和Markit服务业调查的就业分项指数的表现，均让投资者仍乐观认为，美国劳工部周五发布的非农就业报告将显示，继12月的疲弱表现后，1月就业岗位增幅料反弹。

“ADP数据部分抵消了12月就业报告疲软带来的担忧，并且显示就业市场状况与去年大部分时间基本相近，”RBSAmericas资深美国分析师Omair Sharif称。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，1月非制造业指数升至54.0，此前两月增长较慢，12月为53；企业聘雇速度为逾三年最快。该指数高于50表示活动扩张，否则表示萎缩。

最近一段时间出炉了一系列疲软的经济数据，大型零售商假日季销售低迷。同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续缩减月度购债规模，而正是其购债举措支撑了金融资产价格并帮助维持较低的借款成本。

美联储上周缩减月度购债规模100亿美元至650亿美元，料将在2014年底前结束购债。部分人士担心美联储对经济支持力度减弱，同时多个新兴市场爆发货币危机，其中部分原因就是流动性减少。

美国股市2013年上涨30%，但此后走低，部分受累于数据疲软。周三股市削减了稍早跌幅最终基本收平，但投资者几无买入的理由。公债收益率略微上涨，此前曾跌至去年11月以来最低水平。

“经济数据并不坏，不过并不具有说服力--相对于良好数据，市场更青睐宽松政策。”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说道。

这也就是说，目前来看美联储似乎并不会脱离既定路线。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，除非经济前景恶化。"对继续以目前步幅缩减购债，购买资产计画将在第四季结束的预期是合理的。"

费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三称，担忧当收紧政策的时间来临时，美联储落后于市场。

ADP报告通常被视为是政府就业数据的前瞻性指标。路透调查显示，分析师预期1月就业人口料增加18.5万人。

图表:浏览美国和全球PMI，请点击 link.reuters.com/syx44t

图表：浏览ADP报告，请点击 link.reuters.com/fex44t

1月ISM指数连续第49个月高于分水岭50，不过增速已较逾七年高点放缓。

企业活动和新订单分项指数也显示成长情况改善，使得本周稍早公布的供应管理协会(ISM)制造业报告引发的担忧得以部分缓解。非制造业就业指数升至56.4，为2010年11月以来最高。

不过Sharif警告称，ISM非制造业报告显示，认为订单减少的人数仍较高，认为订单下降的人数连续两个月超过认为订单上升的人数。

“这不是一个好信号，还需要继续密切关注，”他说。

Markit服务业活动报告显示，1月该领域增长加速至四个月高点，聘雇活动仍然强劲。Markit服务业采购经理人指数(PMI)由12月的55.7升至56.7。

最近几周，美国许多地区的严寒天气影响了经济活动。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/孙茉莉/李爽 审校 张涛/龚芳)

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