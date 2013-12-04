安倍：美日安全联盟仍是应对中国的基础

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透东京12月3日 - 日本首相安倍晋三周二表示，美日安全联盟依然是应对中国各种行动的基础。
安倍在结束了与美国副总统拜登的会晤后对记者表示，日本不能接受中国“单方面”划设包括东海有争议岛屿空域在内的防空识别区。
自中国宣布划设东海防空识别区并声称所有进入该区域的航空器都应向中国当局提交飞行计划以来，该地区的紧张局势骤然升温。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透斯德哥尔摩4月8日 - 警方周六称，一名39岁的乌兹别克男子被扣押，涉嫌驾驶一辆抢劫而来的啤酒运送卡车，驶入斯德哥尔摩市中心冲撞人群，造成四人死亡，15人受伤，该事件疑似恐怖袭击。
路透奥斯陆4月9日 - 周六在奥斯陆市中心发现的一“类似炸弹的装置”被挪威警方控制，并进行引爆。当局称一名嫌疑人被扣押，秘密警察已经接手展开调查。