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时事要闻 | 2013年 12月 4日 星期三 13:27 BJT

安倍：美日安全联盟仍是应对中国的基础

路透东京12月3日 - 日本首相安倍晋三周二表示，美日安全联盟依然是应对中国各种行动的基础。

安倍在结束了与美国副总统拜登的会晤后对记者表示，日本不能接受中国“单方面”划设包括东海有争议岛屿空域在内的防空识别区。

自中国宣布划设东海防空识别区并声称所有进入该区域的航空器都应向中国当局提交飞行计划以来，该地区的紧张局势骤然升温。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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