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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 2日 星期二 09:58 BJT

美国前总统肯尼迪之女或出任驻日大使

消息人士称，美国总统奥巴马有意选择卡洛琳·肯尼迪(Caroline Kennedy)出任美国驻日本大使。现年55岁的卡洛琳·肯尼迪是美国前总统约翰·肯尼迪之女，她是2008年奥巴马竞选期间最早支持奥巴马的人之一。图为卡洛琳·肯尼迪。路透
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