消息人士称日本希望下月与美国进行经济对话时避开棘手的农业议题

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京3月9日 - 据消息人士称，日本计划在下月与美国的经济对话中避开农业话题，希望不要让开放日本受到高度保护的农业等棘手话题阻碍其他谈判。
据政府方面的消息人士说，日本将在未来几天提出日美经济对话的讨论议题，包括日本如何可为美国铁路项目提供技术帮助、增加进口美国页岩油等。
消息人士说，决策者希望将讨论侧重于如何帮助美国提振基建投资的方式，这个议题或许比贸易等争议性问题较容易达成共识。
“我们将讨论较能达成协议的领域，例如基础设施项目，”一位政府官员称。由于未获授权向媒体发言，该官员要求匿名。“其他问题可能需要更多时间。”
很多日本决策者说，日本央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会直接参与对话，以免让人觉得美国和日本政府寻求干涉央行的货币政策独立性。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”