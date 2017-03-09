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国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 13:21 BJT

消息人士称日本希望下月与美国进行经济对话时避开棘手的农业议题

路透东京3月9日 - 据消息人士称，日本计划在下月与美国的经济对话中避开农业话题，希望不要让开放日本受到高度保护的农业等棘手话题阻碍其他谈判。

据政府方面的消息人士说，日本将在未来几天提出日美经济对话的讨论议题，包括日本如何可为美国铁路项目提供技术帮助、增加进口美国页岩油等。

消息人士说，决策者希望将讨论侧重于如何帮助美国提振基建投资的方式，这个议题或许比贸易等争议性问题较容易达成共识。

“我们将讨论较能达成协议的领域，例如基础设施项目，”一位政府官员称。由于未获授权向媒体发言，该官员要求匿名。“其他问题可能需要更多时间。”

很多日本决策者说，日本央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会直接参与对话，以免让人觉得美国和日本政府寻求干涉央行的货币政策独立性。(完)

(编译 汪红英；审校 李婷仪)

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