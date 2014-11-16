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时事要闻 | 2014年 11月 17日 星期一 07:26 BJT

美国、日本和澳洲承诺反对俄罗斯在克里米亚的行为

路透澳洲布里斯班11月16日 - 美国、日本和澳洲的领导人周日一起反对俄罗斯，郑重承诺将反对俄罗斯对克里米亚的入侵。

三国领导人表示，他们反对“俄罗斯吞并克里米亚，及其破坏乌克兰东部稳定的行动，”并承诺“要将需为马航MH17坠机负责的人绳之以法”。

美日澳三国领导人在布里斯班G20峰会间隙举行了罕见的会晤，三位领导人还一致同意要处理伊斯兰国威胁等迫切问题。

“三国领导人重申他们将在全球范围内展开合作，以及美国广泛参与亚太地区事务的价值，”他们在会谈后发布的联合声明中称。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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