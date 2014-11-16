美国、日本和澳洲承诺反对俄罗斯在克里米亚的行为

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透澳洲布里斯班11月16日 - 美国、日本和澳洲的领导人周日一起反对俄罗斯，郑重承诺将反对俄罗斯对克里米亚的入侵。
三国领导人表示，他们反对“俄罗斯吞并克里米亚，及其破坏乌克兰东部稳定的行动，”并承诺“要将需为马航MH17坠机负责的人绳之以法”。
美日澳三国领导人在布里斯班G20峰会间隙举行了罕见的会晤，三位领导人还一致同意要处理伊斯兰国威胁等迫切问题。
“三国领导人重申他们将在全球范围内展开合作，以及美国广泛参与亚太地区事务的价值，”他们在会谈后发布的联合声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。