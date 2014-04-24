美日聚焦贸易联合声明 达成双边协议的希望渺茫--官员

路透东京4月24日 -一位日本官员表示，日本和美国内阁成员正致力于制定一份贸易联合声明，但双方不太可能在周四的谈判过程中达成双边协议。

“即使我们彻夜工作，也还有大量任务需要完成，”该官员表示。就在几个小时前，美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三指示两国贸易谈判代表努力达成协议。该协议对达成一份亚太贸易协定至关重要。

这位要求匿名的官员称，日本经济财政大臣甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)正致力于起草一份联合声明。他称，部长级谈判计划于0800GMT左右结束。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。