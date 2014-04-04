美军舰将不参加中国阅舰式 因日本未获邀请

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透檀香山4月3日（记者 Phil Stewart） -美国官员周四称，因日本未被邀请，美国将取消派遣一艘军舰参加中国阅舰式的计划。
中国海军将于本月在青岛举行阅舰式，美国获邀请参加此次活动。
一名美国官员称，美国仍将出席西太平洋海军论坛并参观阅舰式。
“我们将不会派遣舰只参加阅舰式。我们将会参观此次阅舰式，”该官员匿名说道，并称应日本的请求上周作出上述决定。
日本防卫大臣小野寺五典周五在记者会上表示，日本将参加西太平洋海军论坛，并确认没被邀请参加阅舰式。
“日本冷静应对，但中国这么做令人遗憾，”小野寺五典说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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