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时事要闻 | 2014年 4月 4日 星期五 16:55 BJT

美军舰将不参加中国阅舰式 因日本未获邀请

路透檀香山4月3日（记者 Phil Stewart） -美国官员周四称，因日本未被邀请，美国将取消派遣一艘军舰参加中国阅舰式的计划。

中国海军将于本月在青岛举行阅舰式，美国获邀请参加此次活动。

一名美国官员称，美国仍将出席西太平洋海军论坛并参观阅舰式。

“我们将不会派遣舰只参加阅舰式。我们将会参观此次阅舰式，”该官员匿名说道，并称应日本的请求上周作出上述决定。

日本防卫大臣小野寺五典周五在记者会上表示，日本将参加西太平洋海军论坛，并确认没被邀请参加阅舰式。

“日本冷静应对，但中国这么做令人遗憾，”小野寺五典说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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