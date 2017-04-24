综述：美国航母打击群驶向朝鲜半岛水域 中国呼吁各方克制（更新版）

(新增中国国家主席习近平评论)

路透北京/首尔4月24日 - 中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。

朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。

日本周日表示，已经派遣两艘驱逐舰加入卡尔文森号航母打击群的军事演练。韩国表示，也在就进行海军联合军演进行磋商。

中国愈发担心局势可能失控，导致战争以及朝鲜政权在动荡中垮台。

中国外交部发表声明称，习近平在电话中对特朗普表示，中方坚决反对任何违反联合国安理会决议的行为。

中方“希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事”，声明引述习近平的话称。

“只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化，”习近平称，“我们愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。”

半岛紧张局势近几个月急剧升级，美国及其盟友担心朝鲜可能无视美国的制裁行动，再次进行核试验或试射更多弹道导弹。

朝鲜周二迎来建军85周年纪念日，该国以往在类似的重大纪念日都会进行核试验或导弹试射。

**一再挑衅**

稍早，日本首相安倍晋三描述他和特朗普“充分交换了意见”。

“朝鲜再次发起挑衅，我们一致认为要强烈要求朝鲜表现出克制，”安倍对记者说。

“我们将与美国保持密切联系，保持高度警惕并给予坚决回应，”他说。

安倍还表示，他和特朗普都认为，朝鲜的唯一主要盟友--中国应在处理朝鲜问题上发挥较大作用。

一位日本官员称，特朗普和安倍进行这次通话，并不是因为局势发生了任何具体变化。

美国政府未说明航母打击群目前位置，但副总统彭斯周六称打击群将在“数日内”抵达。

韩国国防部发言人Moon Sang-gyun对于韩国的计划并未提供更多细节，仅表示首尔当局正与美国海军进行讨论。

“我可以说韩国与美国军方对于朝鲜核试作了万全的准备，”Moon表示。

美韩两国官员担忧朝鲜可能即将进行第六次核试。

38 North分析卫星图像发现，朝鲜丰溪里核试验场上周有些活动进行的迹象。38 North是家专门监控朝鲜动向的美国机构。

然而该机构表示，这个核试验场是否处于进行核试前的“策略性暂停”，抑或进行正常的运作尚不得而知。

朝鲜周六还拘留了一名年约50多岁的韩裔美籍男子，遭朝鲜扣留的美国公民总人数已达三人，导致局势更加紧绷。(完)