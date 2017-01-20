专访：如果特朗普采取“错误”的经济政策 日本应起而反抗

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透东京1月20日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一对路透表示，如果美国总统当选人特朗普将贸易和其他经济政策建立在“错误的经济学”基础之上，那么日本应该起而反抗，这非同寻常地直接表达了对潜在贸易保护主义的担忧。
滨田宏一还表示，安倍可能会放宽未来四年实现预算平衡的时间表，并且应为进一步推迟拟议中的消费税上调做好准备，以确保经济增长。
特朗普威胁对进口商品征收“边境税”，并采取其他保护主义措施，引起了全球贸易的不确定性。
“如果他不听取好的顾问建议，根据错误的经济理念做决定，如果他认为可以像管理自己的房地产公司一样管理国家经济事务，就会有危险，”滨田宏一周四接受路透采访时称。
“如果美国将由一个近乎独裁者的总统来领导，如果日本只是为了取悦特朗普而与其合作，整个世界体系将会垮掉，”他说。
日本的政府官员及企业高管一直私下里对特朗普的政策表达了担忧，但在公开场合基本保持沉默。
**增长比撙节重要**
关于日本经济，滨田宏一强调经济增长要比撙节重要，尽管首相安倍正竭力控制债务。日本债务负担在发达国家中最为严重。
安倍已经承诺，在截至2021年3月的财年实现基本预算盈余。财务大臣麻生太郎周五重申了这一承诺。
“日本没有必要遵循如此严格的时间表，”滨田宏一称。
“世界形势在不断变化，比起只实现政府预算平衡，如果日本民众能过上富裕的生活，从海外购买商品，对全世界也是好事。”
滨田宏一是日本央行大规模印钞计划的设计师，他现在则强调增加支出和减税来刺激增长。
消息人士对路透表示，安倍政府今年可能讨论修改预算平衡的时间目标。
日本原计划定于2019年10月将消费税从8%上调至10%。滨田宏一称，若日本未能及时摆脱通缩，安倍应调降企业税和推迟实施上调消费税。
当问及有关特朗普可能指责日本削弱日圆以推动出口的疑虑时，滨田宏一为日本干预市场阻止本币急升的权利提出辩护。
“若一天之内就波动7日圆或8日圆，我认为政府应该出手干预以惩戒投机客，”滨田宏一说道。“不过即便政府干预也不会改变市场趋势。”(完)
(编译 王颖/王兴亚/孙茉莉; 审校 白云/蔡美珍)
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