日本财务大臣麻生太郎称日美最早将在4月开始经济对话

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月17日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本和美国最早将在4月开始经济对话，侧重经济政策、基础设施、能源和贸易等议题。
日本首相安倍晋三与美国总统特朗普上周同意建立双边经济对话，由同时兼任日本副首相的麻生与美国副总统彭斯牵头。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。