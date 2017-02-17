版本:
中国
国际财经 | 2017年 2月 17日 星期五 08:28 BJT

日本财务大臣麻生太郎称日美最早将在4月开始经济对话

路透东京2月17日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本和美国最早将在4月开始经济对话，侧重经济政策、基础设施、能源和贸易等议题。

日本首相安倍晋三与美国总统特朗普上周同意建立双边经济对话，由同时兼任日本副首相的麻生与美国副总统彭斯牵头。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐