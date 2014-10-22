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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 11:30 BJT

美日将举行联合军演 加强岛屿防御

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月21日 - 日本周二称，将于11月与美国举行联合军事演习，确保两国联合军事行动顺利并加强岛屿防御能力。

美日军演代号“利剑”(Keen Sword)，每两年举行一次。

日本防卫省官员称，演习将从11月8日持续到11月19日，不针对任何国家。约10,000名美国士兵和30,700名日本士兵将参加演习。

防卫省称，演习的海上部分将在九州岛东部举行。(完)

编译：李富强 发稿：王琛
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