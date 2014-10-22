美日将举行联合军演 加强岛屿防御

****全球外汇市场一周综述：英国提前大选英镑飙升，法国大选选情胶着--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2owHaku
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月21日 - 日本周二称，将于11月与美国举行联合军事演习，确保两国联合军事行动顺利并加强岛屿防御能力。
美日军演代号“利剑”(Keen Sword)，每两年举行一次。
日本防卫省官员称，演习将从11月8日持续到11月19日，不针对任何国家。约10,000名美国士兵和30,700名日本士兵将参加演习。
防卫省称，演习的海上部分将在九州岛东部举行。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月21日 - 黄金价格周五持稳，避险需求依旧，投资者关注即将到来的法国总统大选首轮投票，目前主要候选人难分轩轾。 0722 GMT，现货金 下滑0.1%至每盎司1,280.01美元，六周以来料将首次录得周线跌幅。 美国期金 下滑0.2%至每盎司1,281.40美元。 “我预期投资者将保持观望...在周日法国大选举行前，他们更可能是观察市场，而非投身场中进行交易，尤其是这场大选的结果并不明朗。”华侨银行分析师Barnabas Gan说道。 “短期内，如果地缘政治紧张情势加剧，金价可能达到1,300美元或 以上。” “如果周末(法国大选)没有意外，则周一金价可能修正，因避险对冲 操作减少，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说，“技术面而言， 金价似乎已经失去动能，过去几日的高点在降低。” 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次 ，但该行拥有观望经济如何发展的灵活性。 全球最
路透北京4月21日 - 中国票据市场转贴利率本周明显上行，资金面趋紧以及监管力度加强致银行压缩报表，市场收票热情低迷。交易员表示，本周面临缴税高峰，且银监会连续发文加强银行同业业务监管，流动性紧张的同时银行出票为主，利率随之上行。