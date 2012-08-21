美日夺岛演习是“废牌”--人民日报

路透北京8月21日电---日美今日将开始联合"夺岛作战"演习,人民日报发表评论文章称,夺岛作战演习是张"废牌".

据日本媒体报导,日本陆上自卫队将自周二(21日)起参加美国海军陆战队第三远征军在关岛和提尼安岛实施的为期37天的"夺岛作战"演习,首次将岛屿作为演习场所.

人民日报周二的评论文章称,日本极力将钓鱼岛归属问题同"日美安保条约"扯到一起,试图借外部力量向中国施压.

美国"不时给日本递送一些'关心'信号,这实在是低估了中国维护领土主权的坚定意志",文章指出.

日本《产经新闻》曾引述一防卫官员的谈话说,"演习是以中国军队进攻钓鱼岛所展开的夺回战术为剧本".

"明知是一张'废牌',却打得热火朝天,这究竟是意在激怒中国的战术小聪明,还是战略上的不自信?日美两国想必心知肚明,"评论文章称.

中国保钓人士上周登上钓鱼岛後,日本一些右翼人士周日也赶赴钓鱼岛,并有10人登岛,中国外交部发言人秦刚周日在答记者问时表示强烈抗议,敦促日方停止损害中国领土主权的行动.

中国多个城市周日爆发数千人参加的抗议游行,示威人群推倒日系汽车,高喊谴责日本的口号.

新华网今日援引媒体报导称,日本政府拟更换驻美、中、韩三国大使,正式任命将在9月初公布.

日本内阁官房长官藤村修(Osamu Fujimura)在此前的新闻发布会上称,"两国都不想让尖阁列岛(中国称钓鱼岛)问题影响整体双边关系.中日关系是日本最重要的双边关系之一,要保持亚太地区稳定与繁荣,中国发挥建设性作用是必不可少的."

"走大国崛起新路,是丰富国际关系路径选择的艰难探索.中国需要坚定的信心,也需要足够的定力,"人民日报称.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯/屈桂娟

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