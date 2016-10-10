美国财长雅各布·卢会晤日本财相 强调须避免货币竞争性贬值

路透华盛顿10月7日 - 美国财政部周五称，财长雅各布·卢在与日本财务大臣麻生太郎的会晤中强调，遵守20国集团(G20)共识，避免货币竞争性贬值，是非常重要的。

美国财政部在声明中称，“雅各布·卢强调，G20在上海作出承诺，动用一切政策工具...促进经济成长，避免竞争性货币贬值，不设定汇率目标用于竞争目的”，这些承诺在近几个月帮助提振了对全球经济的信心。

雅各布·卢与麻生太郎周五在出席国际货币基金组织(IMF)以及世界银行大会的间隙进行了会晤。

在周五稍早举行的记者会上，雅各布·卢表示，美国政府“继续强调”，各国需要避免“以邻为壑”的政策，不能试图以削弱本币的方式来振兴经济。

日本当局经常威胁要干预汇市阻止日圆升值，华盛顿方面则一再警告日方不要干预市场，将这种做法称为竞争性贬值。

日本决定推迟第二次上调消费税并制定财政刺激计划以振作经济，雅各布·卢在记者会上对此表示欢迎。(完)