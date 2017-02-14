日本财务大臣称美日经济对话旨在加强美日及亚太各国的贸易和投资关系

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本和美国的目标是加强美日以及亚太各国之间的贸易和投资关系。
“我们将讨论经济政策，加强亚太地区各国以及美日之间的贸易和投资关系和经济合作，”麻生太郎在内阁会议后对记者称。
日本首相安倍晋三与美国总统特朗普周末举行峰会，双方就建立美日双边经济对话达成共识。对话将由麻生太郎和美国副总统彭斯牵头，讨论财政及货币政策以及基础设施项目和贸易等问题。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。