日本财务大臣称美日经济对话旨在加强美日及亚太各国的贸易和投资关系

路透东京2月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本和美国的目标是加强美日以及亚太各国之间的贸易和投资关系。

“我们将讨论经济政策，加强亚太地区各国以及美日之间的贸易和投资关系和经济合作，”麻生太郎在内阁会议后对记者称。

日本首相安倍晋三与美国总统特朗普周末举行峰会，双方就建立美日双边经济对话达成共识。对话将由麻生太郎和美国副总统彭斯牵头，讨论财政及货币政策以及基础设施项目和贸易等问题。(完)