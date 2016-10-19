焦点：汇率对冲成本侵蚀低美债回报 日本投资者或被迫撤回国内债市

路透东京10月19日 - 日本投资者可能很快就会不得不退出对美国债券的投资，因美国可能加息，并会出台更严格的货币市场规定，刺激外汇对冲成本飙升。

随着扣除对冲成本后的美国公债回报率降至零水平左右，一些投资者已经放弃了美国债券，重返国内债券市场。

日本央行出乎市场意料，实施负利率政策提振经济后，日本保守的基金经理在今年早些时候转而投资高收益的外国债券，尤其是美国公债。

“至少一家大型日本机构投资者似乎已在上月返回国内债市，原因是美元对冲成本变得太高了，”一家欧洲券商的一位债券交易员称。

一些投资人也放弃汇率对冲，以提高回报。当然，自2008/09年全球金融危机以来，他们基本上都避免这样做。

“部分投资人似乎开始买入外国债券，但不进行汇率对冲。我认为这是美元最近走强的部分原因，”一家北美银行的外汇交易员表示。

上周美元兑日圆涨至两个半月高点104.64日圆，9月末时在100日圆附近。

今年1-9月，日本投资人购买了21.4万亿日圆(2,080亿美元)的外国债券，这个水平接近2010年创下的年度最高纪录21.9万亿日圆。

其中大部分进行了对冲，比如通过货币互换或债券回购协议，以限制对汇率波动的曝险。举例来说，投资者借入三个月期美元以购买10年期美债。

当美联储维持近零利率，而10年期美债收益率超过2%的时候，这一策略很有吸引力。

但三个月的对冲成本已攀至1.5-1.6%，相比之下，美国10年期公债的收益率过去一个月也介于1.5-1.8%区间。

对冲成本跳增归因于美元融资成本提高。

美国货币市场基金新的监管规定促使美国投资者退出优质货币市场基金。这类基金是非美资银行美元融资的主要途径，其中包括日本的机构。

在证券交易委员会新规10月14日生效前，包括日本投资者在内的许多投资者纷纷争取美元融资，导致三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)从6月末的0.62%升至0.88%。

如果美联储12月一如预期加息，那么LIBOR可能进一步上涨。

当美元融资需求升温加剧这一紧俏局面，那么日本投资者也必须承担日圆美元互换带来的成本。

三个月期利率互换成本本月稍早一度高见0.81%，远高于今年年初的约0.30%。(完)