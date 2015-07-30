东京奥运场馆设计被否决 成本超支警告曾被忽视

7月28日，设计东京奥运主场馆的哈迪德设计事务所称，成本超支有一部分原因是由于没有选择有竞争力的报价的承包商，而相关成本的警告曾被日本奥委会忽视。由于东京奥运主场馆的建筑成本飙升至21亿美元，达到初期设想的两倍，这在日本民众中引起了轩然大波，并促使首相安倍两周前决定放弃哈迪德的设计。据悉，日本已经向哈迪德及其他设计师以及建筑商支付了前期费用约59亿日圆(4,762万美金)，而这些花费几乎等于付之东流。路透