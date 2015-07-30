东京奥运场馆设计被否决 成本超支警告曾被忽视

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
7月28日，设计东京奥运主场馆的哈迪德设计事务所称，成本超支有一部分原因是由于没有选择有竞争力的报价的承包商，而相关成本的警告曾被日本奥委会忽视。由于东京奥运主场馆的建筑成本飙升至21亿美元，达到初期设想的两倍，这在日本民众中引起了轩然大波，并促使首相安倍两周前决定放弃哈迪德的设计。据悉，日本已经向哈迪德及其他设计师以及建筑商支付了前期费用约59亿日圆(4,762万美金)，而这些花费几乎等于付之东流。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透