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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 21日 星期五 14:44 BJT

日本在美日“利剑”军演中扮演重要角色

日本在美日本周进行的“利剑”联合军事演习中发挥的作用增强，日本一名将领指挥相关海空演习。日方出动3万余兵力参加这次演习，美方则派出1.1万人参与。日本首相安倍晋三正寻求提高日方在美日安全联盟中的地位。路透
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