美日发布联合声明 称美日安保条约涵盖钓鱼岛

路透东京4月25日 -美国与日本周五在联合声明中同意美日安保条约涵盖钓鱼岛(尖阁诸岛)，并称美国和日本将致力于推进一项双边贸易协定。此前双方对此协定的谈判未能有结论。

在美国总统奥巴马结束访日之后不久，此项联合声明即对外公布。美日联合声明中对中国东海防空识别区同表强烈疑虑，但重申美日均有意与中国建立富有成效的关系。

奥巴马以及日本首相安倍已经下令其最高幕僚为达成贸易协议进行最后的努力。但日本经济财政大臣甘利明周五说，尽管最近有所进展，但双方认知仍有落差。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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