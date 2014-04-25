美日发布联合声明 称美日安保条约涵盖钓鱼岛

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透东京4月25日 -美国与日本周五在联合声明中同意美日安保条约涵盖钓鱼岛(尖阁诸岛)，并称美国和日本将致力于推进一项双边贸易协定。此前双方对此协定的谈判未能有结论。
在美国总统奥巴马结束访日之后不久，此项联合声明即对外公布。美日联合声明中对中国东海防空识别区同表强烈疑虑，但重申美日均有意与中国建立富有成效的关系。
奥巴马以及日本首相安倍已经下令其最高幕僚为达成贸易协议进行最后的努力。但日本经济财政大臣甘利明周五说，尽管最近有所进展，但双方认知仍有落差。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。