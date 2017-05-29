美日就扩大对朝鲜制裁达成共识--白宫

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透意大利陶尔米纳5月26日 - 美国白宫称，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周五同意，扩大对朝鲜制裁，以因应朝鲜持续发展核武器及弹道导弹。
朝鲜在过去一年一再进行导弹试射活动，促使多个国家要求对该国实施更严厉的经济制裁，以迫使其放弃武器项目。
幕僚表示，特朗普和安倍在七国集团(G7)峰会前举行会晤，主要讨论了朝鲜问题。
“特朗普总统和安倍首相就双方团队合作加强对朝鲜的制裁达成共识，包括确认并制裁支持朝鲜弹道导弹及核项目的实体，”白宫在声明中称。
“他们还同意进一步强化美日同盟，提高各自阻止和防御朝鲜威胁的能力，”白宫称。
“我们十分关切...这是一个大问题，是世界问题，会解决的。迟早会解决，大家可放心，”特朗普对记者说，安倍则坐在一旁。
安倍发言人Norio Maruyama称，安倍在G7会议上明确表示，包括中国在内的国际社会必须向朝鲜施压。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张若琪)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。