特朗普称美国承诺保障日本安全 一改竞选时的激烈言论

路透华盛顿2月10日 - 美国总统特朗普与日本首相安倍晋三周五见面时又是拥抱又是握手，意外没有提及要求东京负担更多美国军事保护费用的竞选承诺，为美日关系开启了新篇章。

两位领导人在白宫会谈了一天，并在周末共同搭乘总统专机空军一号飞到佛罗里达一起打高尔夫。双方似乎迅速建立起了友谊。

在与安倍召开联合记者会时，特朗普避免重提竞选时指责日本占美国军事保护便宜和窃取美国就业机会的激烈言论。

这对于面临中国海洋扩张和朝鲜发展核武及导弹的日本来说，是令人高兴的定心丸。

“我们坚守对日本及其管控所有区域安全的承诺，并将进一步巩固我们极为重要的同盟。”特朗普表示。“美日关系及两国人民的友谊非常深厚。政府将致力于让这种关系更紧密。”他并称。

美日联合声明指出，美国通过核子与常规军事能力防御日本的承诺坚定不动摇。

此声明象征安倍的胜利。他赴美是希望与美国新任总统发展信任感和培养友谊，并传递数十年来同盟关系坚定不移的信息。

日本政府一名发言人称，安倍和特朗普未讨论汇率议题，特朗普也未要求磋商双边贸易协议。(完)