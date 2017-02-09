日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
安倍晋三周四稍晚将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。
特朗普在竞选时抱怨，日本没有分担足够多的美国安全保护伞成本。他还将日本与中国以及墨西哥一道列为美国贸易逆差的重大贡献国，指出美日之间的的汽车贸易“不公平”，并指责东京利用货币政策令日圆贬值以提升出口。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。