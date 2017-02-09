日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈

路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。

安倍晋三周四稍晚将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。

特朗普在竞选时抱怨，日本没有分担足够多的美国安全保护伞成本。他还将日本与中国以及墨西哥一道列为美国贸易逆差的重大贡献国，指出美日之间的的汽车贸易“不公平”，并指责东京利用货币政策令日圆贬值以提升出口。(完)