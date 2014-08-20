美国官员称美日一致认为需要制裁俄罗斯

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透东京8月20日 - 美国财政部一名高级官员周三称，美国和日本政府一致认为需要制裁俄罗斯，以促使俄罗斯停止某些做法，美国认为俄罗斯的这些做法破坏了乌克兰稳定。
这名官员还表示，美国政府不担忧日本银行和企业会试图利用制裁的漏洞向俄罗斯企业提供资金。
这名官员称，如果俄罗斯政府采取措施缓解乌克兰紧张局势，西方国家会减轻制裁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：