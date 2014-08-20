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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 18:25 BJT

美国官员称美日一致认为需要制裁俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月20日 - 美国财政部一名高级官员周三称，美国和日本政府一致认为需要制裁俄罗斯，以促使俄罗斯停止某些做法，美国认为俄罗斯的这些做法破坏了乌克兰稳定。

这名官员还表示，美国政府不担忧日本银行和企业会试图利用制裁的漏洞向俄罗斯企业提供资金。

这名官员称，如果俄罗斯政府采取措施缓解乌克兰紧张局势，西方国家会减轻制裁。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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