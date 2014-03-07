美日一致认为俄罗斯在乌克兰的干预行动威胁世界和平

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿3月6日 -白宫周四表示，美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三通电话谈及乌克兰情势，并一致认为俄罗斯的干预威胁到全球和平。
“两位领袖一致认为，俄罗斯的行动对国际和平和安全是个威胁，并强调保留乌克兰主权和领土完整的重要性，＂白宫在关于这通电话的声明稿中表示。
“他们致力于和其他七国集团(G7)伙伴国合作，来坚持俄罗斯遵守其对乌克兰主权性的义务和承诺，”声明稿称。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。