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时事要闻 | 2014年 4月 4日 星期五 09:11 BJT

美日韩将召开会议商讨朝鲜问题

路透华盛顿4月3日 - 美国国务院周四宣布，美国、日本和韩国下周一将在华盛顿召开会议，寻求劝服朝鲜放弃核武器项目的方法。

3月25日，在美国总统奥巴马的促成下，美日韩国家元首在海牙举行三边峰会。此外，奥巴马将从4月22日开始对日本、韩国等亚洲国家进行访问，届时朝鲜问题会是主要议题。

下周一的华盛顿会议将由美国朝鲜政策特别代表格林·戴维斯（Glyn Davies）主持。

美国国务院称，韩国将派朝鲜半岛和平与安全事务特使黄浚局(Hwang Joon-kook)参加会议，日本将派外务省亚洲大洋洲局局长伊原纯一（Junichi Ihara）参会。

“这些磋商表明我们三国之间合作密切，也显示我们继续致力于以和平方式推动可查证的朝鲜半岛无核化，”美国国务院在声明中说。

朝鲜近日威胁可能进行新型核试验，称旨在对抗美国的演习将涉及“更多样化的核威慑”，用于以“多种打击力量”攻击中远程目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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