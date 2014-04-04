美日韩将召开会议商讨朝鲜问题

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿4月3日 - 美国国务院周四宣布，美国、日本和韩国下周一将在华盛顿召开会议，寻求劝服朝鲜放弃核武器项目的方法。
3月25日，在美国总统奥巴马的促成下，美日韩国家元首在海牙举行三边峰会。此外，奥巴马将从4月22日开始对日本、韩国等亚洲国家进行访问，届时朝鲜问题会是主要议题。
下周一的华盛顿会议将由美国朝鲜政策特别代表格林·戴维斯（Glyn Davies）主持。
美国国务院称，韩国将派朝鲜半岛和平与安全事务特使黄浚局(Hwang Joon-kook)参加会议，日本将派外务省亚洲大洋洲局局长伊原纯一（Junichi Ihara）参会。
“这些磋商表明我们三国之间合作密切，也显示我们继续致力于以和平方式推动可查证的朝鲜半岛无核化，”美国国务院在声明中说。
朝鲜近日威胁可能进行新型核试验，称旨在对抗美国的演习将涉及“更多样化的核威慑”，用于以“多种打击力量”攻击中远程目标。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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