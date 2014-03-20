美日韩领导人将在海牙会面--报导

路透东京3月19日 - 日本经济新闻周三报道称，韩国将同意下周在海牙与日本和美国举行峰会，引发韩日关系回暖的期待。

这将是日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠之间的首次正式会面。

韩国联合通讯社称，安倍承认之前日本政府对“慰安妇”的道歉后，峰会举行的可能性很大。

负责韩国和朝鲜事务的日本外务省东北亚课并未立即予以置评。一名日本政府高级官员称，能否举行会面关键在于韩国方面的态度。

日本经济新闻称，三国领导人的会面将针对朝鲜问题，而日本战争历史等高度敏感的问题几乎不会涉及。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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