美日韩领导人将在海牙会面--报导

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京3月19日 - 日本经济新闻周三报道称，韩国将同意下周在海牙与日本和美国举行峰会，引发韩日关系回暖的期待。
这将是日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠之间的首次正式会面。
韩国联合通讯社称，安倍承认之前日本政府对“慰安妇”的道歉后，峰会举行的可能性很大。
负责韩国和朝鲜事务的日本外务省东北亚课并未立即予以置评。一名日本政府高级官员称，能否举行会面关键在于韩国方面的态度。
日本经济新闻称，三国领导人的会面将针对朝鲜问题，而日本战争历史等高度敏感的问题几乎不会涉及。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。