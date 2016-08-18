贝莱德旗下最大的共同基金警告美股投资 提高日股投资

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月17日 - 贝莱德(BlackRock)(BLK.N)一份报告显示，该公司旗下最大的共同基金经理们警告，美股表现可能令投资者失望，认为日本股市是为数不多可以捡便宜的市场之一。
贝莱德网站显示，截至7月29日，规模450亿美元的贝莱德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)有近10%都投向日本股市，是其基准水平5%的两倍左右。该基金广泛投资于股市、债市和其他资产。
“7月当月，我们增加了日本股市投资，因为我们从安倍联合政府改组、具有吸引力的估值及企业治理趋势看到了日本风险资产的向好信号，”基金经理们在报告中指出。
“纵观全球各个资产类别，鲜有这么明显便宜的资产。对美国寄予厚望的投资者可能会尤其感到失望。”
该研究报告认为，以大多数衡量标准来看美股估值已经过度，代表美股可能并不便宜。
但美股在该基金投资组合中仍占近三分之一，是该报告所谓的“长期估值”良好股票之一。该基金最大持仓包括苹果(AAPL.O)、谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)和Marathon Petroleum Corp (MPC.N)。
相反地，该研究报告引述贝莱德内部分析师称，日本股票低于历史平均水准，与新兴市场、美股、欧股相比似乎特别便宜。
以美元计，明晟(MSCI)日本指数自6月底以来涨幅为8.6%。(完)
(编译 李爽/李婷仪 审校 戴素萍/许娜)
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