贝莱德旗下最大的共同基金警告美股投资 提高日股投资

路透纽约8月17日 - 贝莱德(BlackRock)(BLK.N)一份报告显示，该公司旗下最大的共同基金经理们警告，美股表现可能令投资者失望，认为日本股市是为数不多可以捡便宜的市场之一。

贝莱德网站显示，截至7月29日，规模450亿美元的贝莱德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)有近10%都投向日本股市，是其基准水平5%的两倍左右。该基金广泛投资于股市、债市和其他资产。

“7月当月，我们增加了日本股市投资，因为我们从安倍联合政府改组、具有吸引力的估值及企业治理趋势看到了日本风险资产的向好信号，”基金经理们在报告中指出。

“纵观全球各个资产类别，鲜有这么明显便宜的资产。对美国寄予厚望的投资者可能会尤其感到失望。”

该研究报告认为，以大多数衡量标准来看美股估值已经过度，代表美股可能并不便宜。

但美股在该基金投资组合中仍占近三分之一，是该报告所谓的“长期估值”良好股票之一。该基金最大持仓包括苹果(AAPL.O)、谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)和Marathon Petroleum Corp (MPC.N)。

相反地，该研究报告引述贝莱德内部分析师称，日本股票低于历史平均水准，与新兴市场、美股、欧股相比似乎特别便宜。

以美元计，明晟(MSCI)日本指数自6月底以来涨幅为8.6%。(完)