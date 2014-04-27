美日不太可能会在5月TPP协商前达成贸易协议--日本官员

路透东京4月27日 -日本一高级官员表示，日本和美国已就达成双边贸易协议达成“共识”，但在5月中旬双方举行高级别会议以达成广泛地区协议前，恐怕还不能即时解决剩下的症结问题。

“经过长期协商后达成的共识是奥巴马访日的成果，在此基础上，双方认为我们可以继续努力，找到双方共同接受的解决办法，”这位官员对路透表示。由于协商的敏感性，他拒绝透露身份。

“我们不必再担心美日没有达成协议会阻碍与其他国家的协商，这是奥巴马所能够带来的非常重大里程碑，”他说。但对于双方能否在一两个月的时间解决剩下的问题，他不表乐观。

来自12个TPP国家的谈判代表将在5月中旬在越南举行协商，之后5月17-18日在中国举行亚太贸易部长级会议。奥巴马和安倍可能下次会面可能是11月在中国举行的亚太峰会上。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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