美日不太可能会在5月TPP协商前达成贸易协议--日本官员

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京4月27日 -日本一高级官员表示，日本和美国已就达成双边贸易协议达成“共识”，但在5月中旬双方举行高级别会议以达成广泛地区协议前，恐怕还不能即时解决剩下的症结问题。
“经过长期协商后达成的共识是奥巴马访日的成果，在此基础上，双方认为我们可以继续努力，找到双方共同接受的解决办法，”这位官员对路透表示。由于协商的敏感性，他拒绝透露身份。
“我们不必再担心美日没有达成协议会阻碍与其他国家的协商，这是奥巴马所能够带来的非常重大里程碑，”他说。但对于双方能否在一两个月的时间解决剩下的问题，他不表乐观。
来自12个TPP国家的谈判代表将在5月中旬在越南举行协商，之后5月17-18日在中国举行亚太贸易部长级会议。奥巴马和安倍可能下次会面可能是11月在中国举行的亚太峰会上。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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