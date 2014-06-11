美国农业界不满日本消除贸易壁垒程度 TPP协定面临抵制威胁

路透华盛顿6月10日 - 因有迹象显示，日本在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)下将继续保有一些农业出口贸易壁垒，这让美国农民强烈不满，可能危及这项贸易协定。

TPP谈判已进行四年，在全面消除贸易壁垒的目标、日本与美国农民的敏感反应、以及其他贸易伙伴国家需求等种种考量之间，美国谈判代表正面临艰难权衡取舍。

TPP是美国维持在亚太经济及战略地位的核心政策，这项协定将联合十多个经济体，消除贸易壁垒，使彼此规范协调一致，TPP所涵盖的经济体，在全球经济占五分之二比重，占全球贸易的三分之一。

美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三在4月举行美日峰会之后，从最近几周美国官员谈到“尽可能最大程度”消除贸易壁垒的语气判断，双方似乎可能达成折衷妥协，允许日本对牛肉、糖、乳制品或小麦等产品维持保护措施。

这与美国原始目标大为不同，激怒了美国农业界。酪农已经扬言，如果其他国家市场没有明显开放，他们将不再支持TPP，其他农业团体则要求将日本从TPP排除。

“我们不会允许与日本的差劲协议继续发展下去，”美国全国猪肉生产商协会副主席Nick Giordano指出。“这会鼓励TPP的其他国家减少对美国的让步。”

美国以往的贸易协议均未能完全取消关税。但让步的幅度至关重要，特别是要赢得美国农业游说团体的支持，他们能够让TPP在国会无法获得通过。

美国代理副贸易代表Wendy Cutler表示，美国谈判代表正在与日方一道，致力于让美国出口的农产品获得最大程度的准入。Cutler周二表示，“我们正在努力与日本完成TPP的谈判。所以，我们耗费如此多的时间与他们磋商。”

就扩大美国农产品出口达成协议并得到农民认可，有助于奥巴马赢得抱有疑虑的民主党国会议员的支持，这些议员通常将贸易协议与就业岗位流失联系在一起。农业游说团体的支持对共和党而言也非常关键，共和党一般会支持贸易协议，但可能会否决农民反对的协议。

共和党议员Aaron Schock称，若协议未能取消大部分农产品贸易壁垒，“将被众议院封杀“。

美国贸易代表弗罗曼坚称，与日本的最终贸易协议将是全面的，并给予美国农民更好的日本市场准入。

他对路透表示， ”我相信TPP将覆盖所有日本农产品。我们对TPP的整体目标是通过取消关税等手段实现全面提高市场准入，让美国农民和牧场主获得最大化的市场准入。“

如何实现这个目标仍不得而知。目前存在许多变数，包括哪些产品应免征关税、以何种速度逐步取消关税以及对哪些产品保留关税。

**多米诺效应**

许多人将美国与韩国在2012年达成的贸易协议视为样本。该协议未涉及大米，并保留对奶粉等产品的关税，藉此换取更大的免税进口配额。

如果美国无法充分打开日本市场，专家们担心这会产生多米诺效应。

“我们不能签署了新的条款，就忽略了之前悬而未决的市场准入问题，其中问题最大的是农业的高度保护还没有解决，”新西兰贸易部长Tim Groser周五说道，并警告道TPP仍不会顺利。

随着会谈分化成双边谈判，贸易伙伴国称他们担心最终会形成不公平竞争，并削弱其在国内推介该协议的力度。

很多协定是互相依存的。

美国希望在放开新西兰乳制品进入美国前，日本和加拿大能向其开放更大的市场。

新西兰95%的奶品用于出口，但仅占到全球供给的2%。该国或许会满足于和日本、加拿大签下不错的协议，不再紧逼美国。要想赢得加拿大和日本的让步，美国恐怕还需向澳洲放开食糖市场。

“这就是一个妥协让步的过程，”美国众议员Ron Kind称，他是支持贸易的新民主党人联盟。“我猜测，连我们自己都不会放弃所有关税，要求别人这么做就有些不厚道了。”(完)

(编译 蔡美珍/张荻/孙茉莉; 审校 艾茂林/王兴亚/朱晓军/李春喜)

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