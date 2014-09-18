美日官员下周将会面 讨论TPP协商中仍未解决的问题

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京9月18日 - 日本经济财政大臣甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)下周将在华盛顿就一项双边协议进行会谈。这项协议对于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)至关重要。
美国总统奥巴马曾表示，参与TPP谈判的人士希望能在他11月中旬访问亚洲之前，达成一项自由贸易协议。但随着时间过去，前景仍不明朗。
“我们在为甘利明下周访问华盛顿作最后的准备，”弗罗曼办公司一发言人在一份电子邮件中称。
“财政大臣甘利明将与贸易代表弗罗曼会面，就我们之间TPP双边协商仍未解决的问题进行讨论。”
白宫去年就希望完成TPP谈判，但谈判卡在日本农业进口关税等问题上。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)
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