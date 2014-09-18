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国际财经 | 2014年 9月 18日 星期四 11:47 BJT

美日官员下周将会面 讨论TPP协商中仍未解决的问题

路透东京9月18日 - 日本经济财政大臣甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)下周将在华盛顿就一项双边协议进行会谈。这项协议对于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)至关重要。

美国总统奥巴马曾表示，参与TPP谈判的人士希望能在他11月中旬访问亚洲之前，达成一项自由贸易协议。但随着时间过去，前景仍不明朗。

“我们在为甘利明下周访问华盛顿作最后的准备，”弗罗曼办公司一发言人在一份电子邮件中称。

“财政大臣甘利明将与贸易代表弗罗曼会面，就我们之间TPP双边协商仍未解决的问题进行讨论。”

白宫去年就希望完成TPP谈判，但谈判卡在日本农业进口关税等问题上。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)

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