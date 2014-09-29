美日双边TPP贸易谈判陷入胶着 农产品开放议题相持不下

路透华盛顿/东京9月26日 - 美日贸易谈判本周陷入胶着，双方互相指责对方导致农产品谈判停摆，成为12国贸易协定--跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的一大阻碍。

根据接近会谈的消息人士表示，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)与日本经济财政大臣甘利明在华盛顿进行的双边会谈，周三在会谈的第二天中途破局。

一名日本政府消息人士表示，美国谈判人士以类似“要胁”的方式，突然扬言除非日方同意美国对于农产品的要求，否则将拒绝调降日本汽车零件关税。

这项会谈被视为敲定TPP的关键。但熟知会谈的一名美国官员认为，谈判人士是为了回应日方对美国农产品普遍不够优惠的提议。

“关键在于他们。他们改善对农产品的条件，我们也会改善对工业产品的提议，”这名美国官员说，不过并未说明谈判细节。

另一名美国官员表示，日本代表团从谈判进行当中“走出去”，但日方消息人士否认此一指控。

日本希望保护敏感商品，包括牛肉、猪肉、稻米与乳制品，这些对日本农业相当重要。但随着美国期中选举即将到来，许多美国农民与议员已经提出警告，反对无法明显开放日本市场的协议，并称如果日本不让步，应将日本从会谈中剔除。

美国总统奥巴马已表示，希望能在年底前达成TPP协议。但许多观察者对于TPP内两个最大经济体美国与日本，能否做出必要的妥协感到怀疑。TPP其他参与国家在美、日化解歧见之前，亦不愿对最终提案做出承诺。

一名熟知这项双边会谈日本政府消息人士表示，日本是抱着达成协议的准备来参加会谈，也已经“准备展现有弹性的立场，”但美国并无心这么做。

“有朝一日美国将了解到，解除非他们展现弹性，否则将无法达成协议，会谈可能无限期持续，”他说。

日本首相安倍晋三周五会晤美国副总统拜登，一名会谈消息人士称，安倍同意双方对TPP可以更加努力，并表示将努力寻求解决方案。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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