美国敦促日本采取“大胆行动”以取得TPP谈判突破

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京10月21日 - 美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)周二表示，日本和美国在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判中取得突破的时机已“成熟”，并称相较于近几个月两国向达成协议“接近了许多”。
普里茨克表示，美日两国都需要“大胆并具有创造性”，以达成协议，如果双方能够更加接近达成协议，美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三举行峰会是可能的。
包含12个国家的TPP在安倍晋三的经济改革中占有高度地位，并且也是华盛顿扩大美国在亚洲影响力的核心动作。美日两国间达成协议，对更广泛的协议达成来说至关重要，因其它国家不愿向前迈出一步，除非美日两国消除分歧。
普里茨克在东京对媒体称：“现在是我们解决问题的时候了。”
“奥巴马总统即将访问此区域。这是我们领导人会面一个契机...”普里茨克说。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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