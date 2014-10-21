美国敦促日本采取“大胆行动”以取得TPP谈判突破

路透东京10月21日 - 美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)周二表示，日本和美国在跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判中取得突破的时机已“成熟”，并称相较于近几个月两国向达成协议“接近了许多”。

普里茨克表示，美日两国都需要“大胆并具有创造性”，以达成协议，如果双方能够更加接近达成协议，美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三举行峰会是可能的。

包含12个国家的TPP在安倍晋三的经济改革中占有高度地位，并且也是华盛顿扩大美国在亚洲影响力的核心动作。美日两国间达成协议，对更广泛的协议达成来说至关重要，因其它国家不愿向前迈出一步，除非美日两国消除分歧。

普里茨克在东京对媒体称：“现在是我们解决问题的时候了。”

“奥巴马总统即将访问此区域。这是我们领导人会面一个契机...”普里茨克说。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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