美日官员排除就TPP协定进行重新谈判的可能性

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿/东京11月10日 - 日本和美国政府周二拒绝了一些美国议员提出的考虑就一项太平洋贸易协定进行重新谈判的要求，称任何重新谈判的尝试都可能导致整个协定失败。
“重新谈判并不是一个选项，”美国国家安全委员会主管国际经济的副国安顾问Caroline Atkinson在大西洋理事会举办的一次会议上表示。
参议院负责贸易的附属委员会主席、共和党参议员Orrin Hatch表示，如果跨太平洋伙伴关系协定(TPP)不能在美国国会获得支持，谈判者或许需要就此重返谈判桌。
日本曾表示，该协定就像一件“玻璃饰品”，如果其中哪一部分需要重新谈判，整个协定就会变得支离破碎。
日本经济财政大臣甘利明在东京的一个记者会上表示：“不会就协定进行重新谈判。”(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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