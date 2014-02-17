美日将在下轮贸易对话寻求解决汽车和农业等症结问题

路透华盛顿2月15日 -美国贸易代表周六在经过高层对话后表示，美国和日本将在下轮环太平洋贸易协定中寻求在农业和汽车等症结问题上找到共同点。

在华盛顿会晤日本经济财政大臣甘利明之后，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，两国同意在下周新加坡跨太平洋贸易伙伴谈判中争取达成全面协定。

“弗罗曼代表和甘利明先生一致认为，美日在农业以及其他市场准入和规则问题上缩小差异是十分重要的，”弗罗曼办公室在一份声明中称。

无法立即联系到甘利明的发言人置评。会晤前，日本媒体引述其谈话称，美国和日本是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的最大经济体，两国就争议问题达成妥协，是新加坡会议达成广泛协定的关键。

美国曾希望在去年年末达成TPP，该协定的宗旨是降低成员国之间的关税并在一系列其他问题上设定共同标准。

但包括日本对大米等敏感农产品实施保护政策等问题仍然构成障碍，美国汽车商也担心将面临更多来自日本的冲击。

弗罗曼指出，“与日本取得满意结果，包括美国汽车以及农业问题，这仍是重中之重。”

其他参与TPP谈判的国家包括澳洲、文莱、智利、加拿大、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南。2月22日将在新加坡召开部长级会议。(完)

(编译 石冠兰 审校 孙茉莉)

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