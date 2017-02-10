分析：即便特朗普向安倍施压 亦难改日本消费者对小型车的偏爱

2007年5月资料图片，日本京都街道上拥挤的车流。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京/底特律2月9日 - 当日本首相安倍晋三与美国总统特朗普本周五会面时，日本巨大的汽车贸易顺差将成为双方的痛点，但要平衡汽车出口和进口，相比于1980年代难度一点都没有减小。

在白宫或在高尔夫球场上，特朗普或许会向安倍施加压力，让他采取措施平衡日美贸易。但两位领导人可能无法改变的，是美国生产的大车型汽车和卡车在日本根本卖不动这个事实。

面对拥挤的城市，许多日本消费者更青睐小型国产汽车，这类汽车占据超过三分之一的市场。这类汽车的价格约为110万日圆(9,800美元)，所配置的发动机多数美国人会认为动力远远不够。

即便日本的丰田汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)也无法说服消费者购买在美国畅销的车型。小型的运动功能车，比如丰田的RAV4和本田CR-V，在日本消费者看来也太大。

2016年和2015年，美国车企在日本仅售出约13,000辆汽车，其中约四分之三为菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)生产的Jeep运动型车(运动休旅车，SUV)。福特汽车(Ford)(F.N)上月宣布准备完全退出日本市场，2016年福特在日本仅售出2,400辆汽车。

日本汽车市场的萎缩不仅仅体现于车辆大小，还包括销售量。因此，包括日本在内的全球车企，重心都放在提振中国、美国和成长中的新兴市场的销量上。

“美国车想要迎合诸多驾车与其它条件，车辆规格势必历经一段艰辛的调整，同时开发出强大的分销网络，方能提升在日本市场的能见度。而这起码需要20年的努力，”一名要求匿名的丰田汽车高管说道。

捷豹路虎日本公司执行长Magnus Hansson称，美国车在日本销售低迷，并不表示日本是一个封闭的市场，而是反映出美国汽车行业“50多年来完全不思长进”。

但对于大型日本车企而言，日本仍是一个出口枢纽。美国商务部本周公布，2016年美国对日本贸易逆差为689亿美元，而在全面的顺差中，车辆和汽车零部件就占了526亿美元左右。

日本车企在本土市占率超过90%，而美国车企去年仅控制了45%的本国市场。美国是继中国之后的全球第二大汽车市场。

底特律车企自1980年以来不断流失市场份额，除了进口原因以外，日本车企在美国工厂的投资激增是更大的原因。丰田汽车称，去年该公司在美国销售的汽车中，有56%为美国产的。此外，该公司在美国的员工人数超过3.4万。

在美国本土的日本汽车工厂增多，多年来一直有助于为贸易紧张局势降温。

但特朗普对这样的贸易顺差感到不满，指责日本操纵日圆汇率使得美国产的商品身处劣势，从而导致紧张情势升温。

来自汽车制造州的一些两党参议员周四呼吁特朗普“解决汇率操纵和汽车相关的非关税壁垒”问题。

并非只有他们呼吁变革以协助提振美国企业。

“(特朗普)必须让安倍不要抱有一切都将与往昔无二的乐观想法，”美国工商理事会(U.S. Business and Industry Council)主管Kevin L. Kearns。

该组织代表的是美国小型制造商，其中的多数为美国汽车行业的供应商。(完)