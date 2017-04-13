美国欲将贸易问题列为下周美日双边经济会谈主题--媒体

路透东京4月13日 - 朝日新闻周四报导，美国正积极推动在与日本的高层经济会谈中，让贸易成为一个重要议题。但日本对此并不乐见，力求避免会谈变成美国施压削减双方贸易不平衡状态的论坛。

日本希望将双边对话的重点放在经济政策、能源、基础设施投资与贸易规则上。此次对话由美国副总统彭斯与日本财务大臣麻生太郎领军，将于下周二展开。不过对于特朗普抗议日本与其他国家阻止美国企业的市场准入，以及人为压低本币以提振出口，东京方面一直有所顾忌。

朝日新闻周四引述匿名消息人士表示，目前日本正努力抵制美方将贸易纳入经济对话的“强烈要求”，但贸易不平衡的问题料成为会谈重要主题。

报导表示，美国在上周提出的要求中，并未具体指明将贸易问题列入讨论，但美国政府消息人士称，特朗普政府主要想讨论汽车与农业问题。(完)