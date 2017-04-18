焦点：美副总统彭斯将与日财相麻生会谈 美方寻求市场准入与投资

路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。

东京是彭斯为期十天亚洲之行的第二站，彭斯此行任务在于强调美国总统特朗普有意促进美国对此区域的贸易，即便他在上任后未久便宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

“我们认为让这个地区了解我们并没有忘了他们，这一点很重要，特别是在退出TPP之后，”一位随行但不愿具名的美国白宫经济政策顾问对记者表示。

特朗普之前曾抱怨日本刻意压低本币，不过美国财政部上周的报告并未将日本列为汇率操控国。这项议题料不会在周二的会谈中被提出。

特朗普也誓言就现有的贸易协议进行重新协商，将重点放在双边协议，而非区域性协议。这名顾问表示，即使已有五年之久的韩美贸易协议，都有可能详加检讨，进行“调整”。

**将有更多讨论**

特朗普和安倍晋三2月时同意，由彭斯和麻生太郎展开一项经济对话。

白宫顾问表示，两位领导高层周二料就日本官员和美国商务部、财政部、农业部以及美国贸易代表进一步详细讨论的原则及程序，达成一致。

彭斯和麻生太郎料不会涉入细节。日本希望避免开启双边贸易协议谈判，因担心那样可能被迫开放农业等该国经济中受到高度保护的领域。

白宫顾问称，周二的对话将不会指定导向自由贸易协议，不过谈判最终可能导致那类的磋商。

彭斯将与安倍晋三共进工作餐，预计美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)也将在座，他正在东京与日本经济产业大臣世耕弘成进行会谈。

朝鲜紧张局势加剧或许是安倍晋三与彭斯周二会谈的主要议题之一。

预计安倍晋三会重申日本对美国总统特朗普立场的支持，即为了迫使朝鲜停止核武器和弹道导弹计划，可以考虑包括军事行动在内的一切选项。

安倍晋三可能会向彭斯表示，根据特朗普政府对朝鲜的态度，日本将加强自卫队与美国军方的合作。

安倍晋三和彭斯可能还要讨论，如何敦促中国发挥自身影响力，要求朝鲜保持克制。(完)