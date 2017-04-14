焦点：消息人士称美国希望在与日本的经济对话中主谈贸易

路透东京4月13日 - 知情人士周四向路透表示，美国准备让贸易成为美日高层经济对话的主要议题。这个情况不大受日本政府欢迎，它正设法抵御美国要求减少双边贸易失衡的压力。

日本希望让双边对话侧重在经济政策、能源、基础设施投资以及贸易规则等问题。对话将由美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎挂帅。

但知情人士称，美国政府上周表示希望在对话中讨论包括农产品的双边贸易问题。他说，日本对此予以拒绝，但称可以在对话之外接受这种讨论。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)下周将出访东京，驻华盛顿的日本大使馆发言人表示，罗斯将与日本经济产业大臣世耕弘成单独举行会谈。

美国总统特朗普曾表示支持双边自贸协定而非多边框架，还誓言要采取行动，缩小美国对中国、德国和日本等国家的庞大贸易逆差。

日本希望避免启动双边自贸协定谈判，担心对方施压要求开放农业等受到高度保护的领域。

日本大使馆发言人Tamaki Tsukada在华盛顿对记者称，特朗普政府尚未正式提议推进与日本达成自贸协定，日本方面将欢迎彭斯阐明美方意图。

但他强调，这次东京会谈将是同美国新政府发展伙伴关系的“第一步”。

Tsukada称，罗斯与世耕弘成会谈时，可能讨论东芝美国核电事业西屋电气破产问题。

一名美国官员本月稍早对路透表示，特朗普政府正与日本进行讨论，以确保西屋电气破产不会导致美国的科技机密与基础设施落入中国之手。

日本政府官员表示，万一日本因贸易差额而受到严厉批评，日方已准备主张在美国贸易逆差中其所占的份额已经远小于1980与1990年代，当时这个问题也遭到华府严厉抨击。

Tsukada表示，日方将强调日本对美投资对于美国经济与就业的贡献。

特朗普抗议日本与其他国家阻挡美国企业的市场准入，以及人为打压本币以提振出口，日本一直对此有所警惕。

日本官员表示，双方的对话终究可能讨论到棘手的贸易问题，但下周首轮对话的重点大致在于就一概括性清单上的诸多议题达成共识。

“我们需就对话的可行议程达成一致，并对后续的合理时间框架达到某种程度的共识。那是对话的起点。实际结果应留待稍后。”一名政府消息人士称，其同时承认，特朗普可能较急于看到实际结果。

另一名日本政府官员表示，围绕朝鲜的地缘政治紧张形势升级，或意味美国将避免与日本在贸易问题上处于过于对抗的立场。

“由于围绕朝鲜的形势不稳，日美(贸易)若出现任何紧张都不好。”该名官员称。“对美国而言，防御问题目前可能比贸易还重要。”

日本大使馆发言人Tsukada说，彭斯和日本首相安倍晋三的一场工作午餐会中可能讨论朝鲜问题。(完)